歌仔戲、說唱、北管「藝猶未盡」！40場傳統表演藝術前進校園

廖瓊枝基金會。（文化部提供）

品味藝術絕非難事！今年台灣校園裡有多場表演藝術表演！歡迎你來共襄盛舉！文化部文化資產局為推動無形文化資產保存與藝術深耕，藉由傳統表演藝術進入校園，點燃文化傳承的火炬，特別規劃「藝猶未盡－106年重要傳統表演藝術校園合作推廣活動」，邀集廖瓊枝等國寶級藝師、登錄保存者及專家、學者，一起深入國小、國中、高中及大學。全台各縣市走透透，多達40場的演出場次，國小共有18所，國高中則有11所，大學部11所共同參與，為本年度規模最盛大之傳統表演藝術活動。

永樂國小。（文化部提供）

5月15日(一)上午10:30至11:30在文化部南海工作坊901會議室舉辦的開鑼記者會，邀請廖瓊枝（歌仔戲）、陳錫煌（布袋戲）、邱火榮（北管）、楊秀卿（說唱）等登錄保存者、學界代表林茂賢，及各級學校代表蒞臨。並由永樂國小歌仔戲社、薪傳歌仔戲團藝生、藝師三代同台演出。

文化資產局局長施國隆表示，文化部依文化資產保存法業於98年登錄廖瓊枝等為重要傳統表演藝術保存者，至今已完成登錄重要傳統表演藝術計17項21案。

而為了讓新世代學子有機會理解文化資產價值及傳統表演藝術之美，文化資產局預計今年度5月至11月期間媒合40場校園推廣講座，參與的團隊計有廖瓊枝歌仔戲文教基金會、陳錫煌傳統掌中劇團、漢陽北管劇團、壯三新涼樂團、南投縣信義鄉布農文化協會、苗栗陳家班北管八音團、合和藝苑、屏東滿州民謠協進會等團體，並配合專家、學者的講座解說，展現台灣多元豐富的傳統表演藝術，讓傳統文化種子有機會透過校園平台的傳播而深耕。

三響聲鑼。（文化部提供）

施國隆局長進一步指出，目前已媒合的學校，反應都相當熱烈，從遍鄉到城市都有各級學校參與。無論遍遠地區、全校只有百人左右的新北市烏來國小，或如預計安排近千名學生觀賞演出的臺中市東光國小，國寶藝師皆會帶著藝生前往演出。

藝猶未盡－106年重要傳統表演藝術校園合作推廣活動」大合照。（文化部提供）

傳統藝術領域學者台中教育大學林茂賢教授、政大中文系蔡欣欣教授、前北藝大傳統音樂學系林珀姬教授等人也會參與相關講座。各縣市（不含離島）都有學校加入陣容，全台走透透，期待重要傳統表演藝術得以擴增欣賞人口、文化資產教育能向下扎根。

活動期間為106年5月至11月，相關訊息可至「藝猶未盡－106年重要傳統表演藝術校園合作推廣活動」網頁查詢。

(中時電子報)