環保垃圾車下交流道轉彎 疑車速快自撞身亡

36歲林姓男子駕駛1輛環保垃圾車，今早9時下高雄88東西向快速道路鳳山交流道右轉鳳頂路時，疑車速過快，自撞安全島後，再撞斷紅綠燈桿身亡。(劉宥廷翻攝)

36歲林姓男子駕駛1輛環保垃圾車，今早9時下高雄88東西向快速道路鳳山交流道右轉鳳頂路時，疑車速過快，自撞安全島後，再撞斷紅綠燈桿，燈桿壓向駕駛座，林男受困車內，消防人員破壞車體救人，送醫不治；警表示，這台環保車車齡至少20年以上，初步研判是車速過快釀禍，車輛下交流道無煞車痕跡，目前正待抽血換算酒測值，是否有煞車系統失靈導致車禍，待進一步調查釐清肇事原因。

(中時)