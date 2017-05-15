阿扁嗆抓我回去 陳致中：子虛烏有

陳致中在臉書表示，有媒體報導陳總統嗆聲云云，完全是子虛烏有。陳致中也在臉書貼出陳水扁與母親合照，祝福天下勞苦功高的媽媽們。（圖／陳致中臉書）

根據媒體報導，陳水扁在未向台中監獄申請的情況下將參加周五舉辦的餐會，並嗆聲「不然把我抓回去！」陳水扁兒子陳致中今（15）日下午在臉書指出，這完全是捕風捉影、子虛烏有。

凱達格蘭基金會於19日（周五）舉辦募款餐會，根據蘋果即時新聞報導，傳出前總統陳水扁在尚未向台中監獄申請許可的情況下將出席致辭。且陳水扁已表明不會向中監申請，還嗆「不然把我抓回去！」

陳致中今（15）日下午在臉書指出，有媒體報導指陳總統嗆聲云云，完全是捕風捉影、子虛烏有。

陳致中表示，519凱達格蘭基金會12週年感恩餐會是一個社區職能治療行程，應當尊重醫療小組專業意見，平常心看待，不要政治化。這也是一個與老朋友們溫馨的互動，陳總統出席致意並表達感謝，這是人情世故，再自然不過的事。

(中時電子報)