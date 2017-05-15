預防大腸癌，定期篩檢保健康

南投醫院院長洪弘昌，提醒民眾定期篩檢。（廖志晃翻攝）

藝人豬哥亮罹患大腸癌逝世，讓人聞癌色變！根據國健署統計，大腸癌蟬聯台灣第一大癌症長達9年，每年約有1萬5000多人罹患腸癌！南投醫院院長洪弘昌，呼籲民眾定期篩檢，若解便型態改變、解便困難、腹脹腹痛、血便、貧血及體重減輕等症狀，應到醫院檢查。

洪弘昌表示，國健署提供50至74歲民眾，每2年免費1次糞便潛血檢查，透過癌症篩檢，能夠發現潛藏的癌症，當糞便潛血反應陽性時，應進一步安排大腸鏡檢查。

洪弘昌表示，大腸鏡是預防、診視大腸癌的一大利器，呼籲民眾別因為害怕而延誤治療、錯失早期發現大腸癌的機會，許多醫院有無痛腸胃鏡檢查，由麻醉科專業醫療團隊協助，患者在睡著的情況下進行檢查，可降低恐懼感。

洪弘昌表示，經常吃油炸、燒烤、紅肉等高油低纖的食物，會增加罹癌的機率，如果家族有人罹患大腸癌者，其他成員罹病的風險相對較高；有結腸息肉、慢性結腸炎、及潰瘍性大腸炎的患者，罹癌機會也較高，請民眾定期篩檢保健康。

(中時)