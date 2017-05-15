再披戰袍？張美慧籌備田智宣基金會
前花蓮市長田智宣逝世即將滿周年，忙於籌備田智宣基金會的遺孀張美慧，今日下午宣布周日將舉辦「追思田智宣健行活動」，邀約民眾一起緬懷「微笑老田」；對於近來積極籌備基金會，被外界解讀有意「再披戰袍」，張美慧說，盼能延續田智宣服務地方的從政精神。
被稱為「花蓮傳奇」的田智宣，去年5月29日病逝，地方各界深感遺憾，遺孀張美慧接棒投入市長補選，雖以3千多票落敗，未能為綠營守住後山，但選後她仍延續田智宣深耕地方精神，勤走基層服務，並與家人、好友籌組紀念基金會。
張美慧說，「甜甜圈」田智宣病逝後，每到5月是她最難熬的日子，選舉結束後，很多朋友都關心她的動向，但半年多來自己忙於想念田市長，忙於讓自己更健康、更有活力，更籌備成立基金會，盼延續田智宣服務地方的精神與理念！
「追思田智宣紀念健行活動」5月21日，將在田智宣公職生涯起點吉安鄉舉行，早上7時許自南華國小出發，行經初英自行車步道、初英山社區後返回南華國小，全程約3公里，活動免費還可領取運動毛巾等紀念品，歡迎民眾穿搭紫色衣物，一起懷念微笑老田。
對於近來積極籌備基金會，被外界解讀明年選舉將再披戰袍，張美慧說「目前以基金會運作為重心！」基金會除提供想念老田朋友的一個談論空間，未來更要打造成為一個公益交流的平台，培育更多具有像老田一樣有著踏實、務實及深耕地方精神的年輕人，繼續為地方民眾服務。
(中時)
關鍵字：田智宣
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