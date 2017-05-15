視網膜剝離年輕化 出現飛蚊閃光要小心

視網膜很薄，高度近視族群視網膜較容易破洞，導致剝離；然而視網膜剝離並無疼痛感，因此若視眼睛出現閃光、飛蚊或是黑影，要趕緊就醫。(圖/達志影像/Shutterstock)

高度近視族們，如果眼睛出現閃光或是飛蚊，要小心視網膜剝離，快儘速就醫檢查！

近視超過600度即為高度近視，許多眼部病變皆好發於高度近視族群，依據健康醫療網，台北市立聯合醫院陽明院區眼科江立峰醫師表示，高度近視族群是視網膜剝離的高風險族群，原因為視網膜很薄，高度近視族群視網膜較容易破洞，導致剝離；然而視網膜剝離並無疼痛感，因此若視眼睛出現閃光、飛蚊或是黑影，要趕緊就醫確認是否視網膜裂孔或破洞，以免視網膜剝離，造成失明。

江立峰醫師指出，現在許多年輕人擁有高度近視，因此視網膜剝離病人的年齡層也往下滑，反而老年人視網膜剝離就診比例較少。

視網膜破洞或是裂孔，目前治療方式為光凝固術及冷凍治療，但若已經出現視網膜剝離，就必須進行視網膜復位手術，然而視網膜復位手術術後容易有白內障問題，江立峰醫師呼籲曾動過視網膜復位手術的患者要定期檢查。

(中時電子報)