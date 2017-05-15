憶豬哥亮躲廁所投注 羅霈穎嘆：賺大錢沒享受過

豬哥亮今病逝，羅霈穎憶起兩人在秀場的時光。（圖／中時資料照）

綜藝天王豬哥亮今晨因大腸癌病逝，享壽70歲，藝人、網友紛紛哀悼，老友羅霈穎也在臉書表達不捨，憶起豬哥亮總是節儉過生活，但賺大錢後卻沒享受到就離開了，萬分感慨。

目前人在上海度假的羅霈穎，表示今早看到很多通從台灣打給她的電話，本來還以為是電話中毒，後來看新聞才知是豬哥亮過世，讓她相當難過。羅霈穎回想起兩人以前一起在秀場工作的時光，提到豬哥亮雖然有多次婚姻，但「從來兔子不吃窩邊草」，認證他絕對不花心。

羅霈穎說，從沒看過豬哥亮穿漂亮的便服，以前幾乎一年364天都在秀場度過，但沒見他吃過大魚大肉，都吃後台叫的外賣居多，像是餛飩湯、乾麵等路邊美食，相當隨性。

羅霈穎感嘆道：「賺那麼多錢家人沒享受到，連他自己也沒享受過。」談到當年豬哥亮沉迷賭博時，楊老闆（楊登魁）甚至還找人24小時跟著他，全為了不讓他簽賭，沒想到豬哥亮竟還可以把手機藏在廁所馬桶裏，假廁所投注，「算牌簽牌是他最大的樂趣。」雖然她無法送豬歌亮最後一程，但也感傷獻上最後祝福「遙祝他一路好走。」

(中時電子報)