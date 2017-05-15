賣石膏粉害17歲手模截肢 供貨商判6月

新北市黃姓婦人2016年為幫助台中東勢火災受難者修復大體，打算以17歲女兒的手製作模型，向楊女購入材料海藻粉，沒想到楊女錯賣石膏粉，導致少女右手嚴重灼傷，截去2指，接受10多次清創手術，錯失報名繁星計劃的資格。新北地院今依過失致重傷罪，判楊女6月徒刑。

黃女表示，她將粉末與水混合後，就請女兒把手放入，準備製作手模，沒想到女兒伸入沒多久，就尖叫大喊「好燙！」這才發現材料竟是石膏粉且已硬化，拿鐵鎚猛敲也敲不碎，緊急送醫後，少女右手從手腕以下一直到手掌、指尖，都有2到4度嚴重燒燙傷，被迫截去食指、中指。

少女截肢後，住院長達4個月，後續接受清創、手指分割等10多次手術，因而錯過學校期末考，導致成績不及格，喪失以繁星計劃進入實踐大學的資格，身心受創。

楊女坦承犯行，新北地院今依過失致重傷罪，可易科罰金18萬元。

(中時)