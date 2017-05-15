賣石膏粉害17歲手模截肢 供貨商判6月
新北市黃姓婦人2016年為幫助台中東勢火災受難者修復大體，打算以17歲女兒的手製作模型，向楊女購入材料海藻粉，沒想到楊女錯賣石膏粉，導致少女右手嚴重灼傷，截去2指，接受10多次清創手術，錯失報名繁星計劃的資格。新北地院今依過失致重傷罪，判楊女6月徒刑。
黃女表示，她將粉末與水混合後，就請女兒把手放入，準備製作手模，沒想到女兒伸入沒多久，就尖叫大喊「好燙！」這才發現材料竟是石膏粉且已硬化，拿鐵鎚猛敲也敲不碎，緊急送醫後，少女右手從手腕以下一直到手掌、指尖，都有2到4度嚴重燒燙傷，被迫截去食指、中指。
少女截肢後，住院長達4個月，後續接受清創、手指分割等10多次手術，因而錯過學校期末考，導致成績不及格，喪失以繁星計劃進入實踐大學的資格，身心受創。
楊女坦承犯行，新北地院今依過失致重傷罪，可易科罰金18萬元。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。