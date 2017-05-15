確保學子補習安全　金門縣府防「狼」

金門全面清查補習班教職員名冊，防範上演「狼師」事件。（李金生攝）

防範台灣補習班「狼師」事件也在金門上演，金門縣府全面清查補習班教職員名冊，並要求落實「實名制」，確保學生安全，也讓家長安心。

縣府指出，台灣補習班「狼師」社會事件，造成本地家長與學生人心惶惶，教育處已在11日發函各補習班全面清查補習班教職員名冊，並且要求補習班對外招生、廣告，均須揭露教師真名，但可在旁加註「化名」，並列入月底或6月初稽查的必要項目。

另為健全補習班的師資管理，該處也持續辦理以下事項，以維護學生課後補習安全：1.每年度發放相關宣傳品，宣導學生在補習時注意事項，提供家長安心選擇。2.辦理補習班宣導研習時，加強督責補習班對師生的管理，賦予補習班應負管理責任。3．依「金門縣自治條例」之規定，縣內補習班教師解聘任須提報教師姓名、身分證字號與相關學經歷，經縣府透過「教育部不適任教師查詢系統」確認無違法相關情事後，再核准補習班聘任。4.日後對縣內補習班不定期進行稽查，確認教師身分與資格，杜絕「狼師」進入補習班造成危害。

(中時)