相距17年 斗六南聖宮現立筊暗藏神諭
相距17年後，斗六南聖宮信徒再度擲出立筊，由於廟方積極為供奉的關聖帝君溯源，迄今毫無進展，廟務人員咸認為此次立筊暗藏神諭，一定是帝君想要指點什麼，17日將扶鸞請示，希望懸疑近40多年的帝君身世之謎能解開。
南聖宮副宮主陳一郎根據記載指出，包含此次，該宮自1961年建宮以來共有4次立筊奇蹟，1980年農曆6月24日恰逢關聖帝君聖誕，出現第一次立筊，當年歷時1年多不倒，其間發生大小5次地震仍屹立不倒。2000年間又有2次立筊情形，真是聖蹟顯化。
時隔17年，信徒在請示雕刻神像事宜時又擲出立筊，信眾都相當興奮，廟方小心翼翼地特製一透明壓克力箱框住，並在四周放置長凳，避免人為將之弄倒。
巧合的是，本月11日擲出立筊當天是農曆4月16日，該宮三川牌樓落成就是去年的這一天，信眾與廟方人員都覺得關聖帝君要藉此立筊進行某些指示。
宮主劉春雄表示，該宮尊關老爺大聖像是1976年經漂流來台，研判可能是大陸文革時落難，但實際到底從何而來， 沒人知道，帝君雖曾出鸞文指示，但至今都無進展，此次立筊極可能有曙光出現，本周三扶鸞濟世時，將向關聖帝君請示是不是有其他的指示，或許可以就此幫帝君找到源頭，揭開聖像的身世謎底。
(中時)
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