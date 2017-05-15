勒索病毒肆虐 新北受理3報案

民眾使用電腦示意圖。（葉書宏攝）

勒索病毒「WanaCrypt0r 2.0」席捲全球，新北市刑大科技犯罪偵查專責組統計至今（15日）共受理3件報案，三峽恩主公醫院、板橋區陽明街某牙科診所及一名個人用戶，另有3名個人用戶中毒後不願意報案。警方呼籲，在社群軟體上發出的可疑連結，不要隨便點入，中毒風險相當高。

警方調查，新北市三峽恩主公醫院14日清晨5時許，護理人員正要開啟一部醫療推車時，赫然發現桌面出現勒索訊息，內容顯示電腦檔案已被鎖碼，須支付約300美元的比特幣贖金，才能解鎖。

勒索信中表示，使用者須在3天內付出約300美元的比特幣贖金，檔案才會被解鎖，若未在3天內付錢，贖金加3倍，7天內不付贖金的話，檔案資料將永久遺失。

另一件則是位於板橋區陽明街某牙科診所電腦也遭勒索病毒入侵，診所內5台電腦有4台被鎖死，1台因未開機逃過一劫。另外，還有一件個人電腦遭鎖死，警方已將電腦帶回調查。

新北市刑大科技犯罪偵查專責組指出，至今共受理3件報案，2件是醫院、診所，另一件是個人電腦，另外還有三件個人電腦，因當事人不願意報案，並未受理。

警方呼籲，駭客攻擊電腦需透過網路，建議民眾不要將電腦直接聯上網路，可透過有防火牆功能的無線網路基地台，或開啟電腦本身防火牆功能，在社群軟體上發出的可疑連結，不要隨便點入，這是高中毒風險，電腦要定期更新。

(中時)