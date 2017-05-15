拜拜完違規迴轉遭砂石車攔腰撞上 1死5傷

休旅車因違規迴轉遭砂石車攔腰撞上，釀成1死5傷的悲劇。（胡健森翻攝）

休旅車因違規迴轉遭砂石車攔腰撞上，釀成1死5傷的悲劇。（胡健森翻攝）

家住台北的周姓男子，今天載著妻子等5名親友前往宜蘭大里天公廟拜拜完要返家時，因違規迴轉，遭到1輛砂石車攔腰撞上，周姓駕駛傷重不治，車上5名乘客則受到肋骨骨折等輕重傷，仍在醫院醫治觀察中。

今天中午12點40分，宜蘭縣消防局勤務指揮中心接獲110轉報，指頭城鎮濱海路七段33號大里天公廟前，發生砂石車撞上7人座休旅車的重大車禍，並有數人受困休旅車內。

消防局勤指中心立即從大里、頭城、特種、宜蘭、員山5個分隊調派救護車、人員攜帶破壞器材車前往搶救，救難人員抵達現場後，依傷者不同的情況先做緊急處理，再將嚴重變型的車體破壞後，將傷者依序救出，並立即分送國立陽明大學附設醫院、博愛醫院、聖母醫院等救治。

但休旅車駕駛60歲的周姓男子因傷勢過重，到院前死亡，另外車上周男的蔡姓妻子（女、64歲）重傷意識不清、林姓乘客（女、58歲）肋骨骨折及頭部有撕裂傷、林姓乘客（男、63歲）左肩脫臼、另有一男一女雖無明顯外傷，但表示有頭痛、胸痛情形，都在醫院治療觀察。

警方表示，砂石車駕駛的酒測值為零，休旅車的周姓駕駛部分則委由醫院方面進一步抽血檢驗，但根據砂石車上的型車記錄器顯示，此起車禍事故肇事主因在於休旅車違規迴轉，事發地點的前方有有個彎道，砂石車發現違規迴轉的休旅車時，來不及煞車及閃躲。

警方表示，這已經是濱海公路大里路段近兩個月來第2起因為違規迴轉而發生的死亡車禍事故，提醒民眾一定要遵守交通規則，否則拜再多神明，恐怕也無法確保自身安全，同時警方也會加強違規取締工作。

(中時)