勒索病毒肆虐美政府有份？ 微軟批國安局「囤積漏洞」
勒索病毒「WannaCry」周五開始針對微軟視窗作業系統的漏洞橫行全球，影響超過150個國家、20萬台電腦，而釋放病毒的駭客組織則聲稱，這是從美國國家安全局手中竊取的漏洞情報，這也讓微軟總裁史密斯（Brad Smith）14日在微軟的部落格上批評國安局，稱國安局這樣囤積微軟系統安全漏洞的情報，才會讓歹徒利用，他認為政府也該像管理實體武器一般，監控網路漏洞的保存與流向。
史密斯在部落格上表示，這次全球受到勒索病毒的影響，為世人敲響了警鐘，因為這也印證了美國政府囤積了大量的網路漏洞而不告訴企業是一個很大的問題，過去中央情報局(CIA)也曾經囤積網路漏洞，結果被「維基解密」(WikiLeaks)給洩漏，如今這個問題又再次發生，影響了全世界的使用者。政府掌握的漏洞遭駭客利用，就如戰斧飛彈(Tomahawk missiles)竊取一般，國家安全組織和犯罪組織有這樣的聯繫，讓人擔憂如今的網路安全。
不過微軟也表示，目前工程師已經連夜趕工，已經對較新系統版本的發佈了修補程式，也將盡全力協助用戶。同時他也呼籲用戶要定期更新系統的版本，而政府應該停止囤積漏洞的行為，向電腦系統供應商通報系統漏洞，否則這樣的攻擊未來還會再發生。
(中時電子報)
文章來源：The need for urgent collective action to keep people safe online: Lessons from last week’s cyberattack
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