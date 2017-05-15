台南市議會民進黨團：全力支持前瞻基礎建設
高達8800億的前瞻基礎建設鬧得沸沸揚揚，台南市議會民進黨黨團今天召開記者會說，全力支持行政院推動前瞻基礎建設，消弭城鄉差距，平衡南北建設，為國家打下良好的基礎，為地方開創更美好的願景。
黨團總召李退之表示，國民黨質疑為何計畫都在民進黨的執政縣市？鑑於民進黨執政縣市多在中南部，正好反映過去國民黨執政建設忽略中南部的事實。軌道建設要跨出台北盆地很困難，民進黨執政後希望消彌城鄉差距，軌道建設的健全，有利市民經濟活動及日常生活，樂見軌道建設跨出台北盆地，拋棄天龍國「為什麼台南要軌道建設」的思維。
林宜瑾指出，前瞻建設是造福整個台灣的重要計畫，現在只是在審議條例的階段，國民黨就強力杯葛，期待國民黨能放下藍綠成見、支持區域均衡，也呼籲市民打電話給國民黨的立委，告訴他們台南市民對於前瞻建設、對於均衡區域發展的迫切期待。
邱莉莉也說，已開發國家還要提出龐大的基礎建設經費，顯見國民黨的基礎建設失衡。此次前瞻計畫是大台南大眾運輸系統最後一塊拼圖，希望國民黨立委不要杯葛。30年來國民黨未能重視區域均衡的議題，造成現在的區域發展失衡，如今不僅不求亡羊補牢，甚至惡意杯葛，現在不做，未來30年一樣要後悔。
(中時)
關鍵字：前瞻基礎建設
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