曬六月爆乳辣扮貓女 李易炫妻讚「好適合妳」
演藝圈夫妻檔六月（蔡君茹）、李易在2011年步入禮堂，夫妻結婚6年，育有一對可愛兒女Star和Shinny，恩愛的小倆口不時放閃、互虧，夫妻恩愛又逗趣互動羨煞眾人，李易更是在母親節大方炫妻，曬出六月辣扮貓女照，甜讚「好適合你哦」。
六月除了是一對兒女的媽外，李易透露，她還是三隻貓咪的母親，李易昨（14日）在臉書發文感謝六月當母親的辛勞外，並曬嬌妻辣扮貓女照，六月身穿黑色貼身馬甲上衣，豐滿雙峰呼之欲出，儘管六月戴著貓女頭罩、仍擋不住她一雙電眼，火辣指數破表。
李易放閃曬妻，儘管李易逗趣說「雖然可能你要卯我」，不過他仍嘴甜直誇「貓女是最適合你的，母親節快樂！！！」網友留言讚六月是「好美的貓女」，李易認同說「真的」。
(中時電子報)
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