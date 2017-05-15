曬六月爆乳辣扮貓女 李易炫妻讚「好適合妳」

李易炫妻，曬六月爆乳辣扮貓女。（圖／取材自李易LEE YI、蔡君茹＊六月臉書）

演藝圈夫妻檔六月（蔡君茹）、李易在2011年步入禮堂，夫妻結婚6年，育有一對可愛兒女Star和Shinny，恩愛的小倆口不時放閃、互虧，夫妻恩愛又逗趣互動羨煞眾人，李易更是在母親節大方炫妻，曬出六月辣扮貓女照，甜讚「好適合你哦」。

六月除了是一對兒女的媽外，李易透露，她還是三隻貓咪的母親，李易昨（14日）在臉書發文感謝六月當母親的辛勞外，並曬嬌妻辣扮貓女照，六月身穿黑色貼身馬甲上衣，豐滿雙峰呼之欲出，儘管六月戴著貓女頭罩、仍擋不住她一雙電眼，火辣指數破表。

李易放閃曬妻，儘管李易逗趣說「雖然可能你要卯我」，不過他仍嘴甜直誇「貓女是最適合你的，母親節快樂！！！」網友留言讚六月是「好美的貓女」，李易認同說「真的」。

(中時電子報)