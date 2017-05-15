LINE群組發言得罪人 遭加油站同事毆打
昨（14）日凌晨3時10分許，新北市警板橋分局獲報板橋信義路加油站發生打架事件，員警立即趕赴時，雙方已經停手，警方現場了解，19歲的劉姓男子在加油站LINE群組中發言，得罪了同事27歲李姓男子和另名31歲劉姓男子，李等2人遂趁劉男上班時，至加油站以安全帽及徒手毆打劉男，造成劉男頭部、上唇及左膝挫傷與擦傷，隨後送往亞東醫院，醫治後先返家休息，當晚８時再到派出所製作報案筆錄，警方依傷害案受理。
事後，被害人親屬在臉書社團發文，指警方建議他們不要提告，似乎有意吃案。
板橋分局表示，警方已受理報案並開給三聯單，並告知報案人，將盡速約兩名嫌犯到案說明，程序上並無過失。
(中時)
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