LINE群組發言得罪人 遭加油站同事毆打

加油站員工劉姓男子遭兩名同事毆打。（圖/王揚傑翻攝）

昨（14）日凌晨3時10分許，新北市警板橋分局獲報板橋信義路加油站發生打架事件，員警立即趕赴時，雙方已經停手，警方現場了解，19歲的劉姓男子在加油站LINE群組中發言，得罪了同事27歲李姓男子和另名31歲劉姓男子，李等2人遂趁劉男上班時，至加油站以安全帽及徒手毆打劉男，造成劉男頭部、上唇及左膝挫傷與擦傷，隨後送往亞東醫院，醫治後先返家休息，當晚８時再到派出所製作報案筆錄，警方依傷害案受理。

事後，被害人親屬在臉書社團發文，指警方建議他們不要提告，似乎有意吃案。

板橋分局表示，警方已受理報案並開給三聯單，並告知報案人，將盡速約兩名嫌犯到案說明，程序上並無過失。

(中時)