男吵架後跳車昏迷 女涉遺棄罪遭函送
吵架千萬別跳車！新竹縣1名陳姓男子在母親節時，與女友高姓女子在車上吵架，未料竟一氣之下開車門跳車，其女友誤以為陳男在開玩笑，當場逕自離去，但陳男因跳車造成頭部重創陷入昏迷，至今未脫離險境，警方調閱監視器找上高女時，高女悔不當初，警方訊後將她依遺棄罪嫌函送法辦。
38歲的陳姓男子與同齡高姓女子為情侶，14日由高女高車載著陳男，討論母親節晚間行程，但因意見不合發生激烈爭吵，陳男屢次嗆要跳車，後果真在盛怒下跳，未料從此陷入昏迷。
警方在當晚6點許接獲民眾報案，以為有醉漢臥地不起，寶山分駐所員警胡成安、陳建呈到場後，發現男子頭部受傷陷入昏迷，在送醫後便調閱監視器察看，才發現陳男疑似從一台休旅車跳出，因此通知駕駛高姓女子到案。
高女接獲警方通知後，才知陳男受重傷，她哭著向警方表示，由於是母親節當天，她希望陳男一起與她回家看小孩，但陳卻說要去公司加班，兩人因此發生爭吵。在吵架過程中，陳男一度喊要跳車，她也停車等他跳，但陳未跳。未料行經寶山鄉一處巷口時，陳男再度嚷要跳車，高女卻以為陳男在嚇她而不予理會。
沒想到陳男竟然突然打開車門，逕自跳下，高女雖嚇一大跳，但因當時時速慢，她以為沒事，就直接將車開走，也未查看，事後後悔不已。
警方調查，當時休旅車車速應為30公里，但陳男跳車時，疑因頭部先著地而受創，幸好路過民眾發現，陳男未遭後車追撞，送醫後因顱內嚴重出血，昏迷指數僅剩3，恐有生命危險，仍在加護病房觀察中。警方訊後則將高女依遺棄罪嫌函送法辦。
(中時)
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