經濟數據灌水 李明賢批：蔡英文數學不好？

國民黨文傳會副主委李明賢今(15)日在臉書上發文，說總統蔡英文在媒體專訪時，經濟數據嚴重灌水。(圖/資料照片)

國民黨文傳會副主委李明賢今(15)日在臉書上發文，說總統蔡英文在媒體專訪時，提到5億元以上投資案有「6000」多件，遭批經濟數據灌水，幕僚也未出面說明，讓總統如此信口開河。

李明賢指出，蔡英文在接受《自由時報》專訪時犯下了嚴重錯誤：蔡英文說，上任後就要求經濟部，建立單一窗口協助並列管新台幣5億元以上的投資案件，到今年三月底，已經有6000多件，總金額超過1.6兆。蔡總統都沒發現自己嚴重口誤？如蔡總統說的數據，5億元有6000多件，總金額至少是3兆以上，而不是1.6兆，所以若不是蔡總統灌水，就是數學不好！

李明賢還提到，蔡總統的幕僚實在該打屁股，怎麼會讓老闆犯這種錯誤？依照濟濟部日前公布數據，去年至今年3月為止，5億元以上投資案已達為616件，可見蔡總統把民間投資600多件講成6000多件，不論這是無意或故意，總統就職周年的專訪可以如此信口開河？總統府出來道歉或修訂一下專訪稿子內容吧！拚經濟需要如此灌水嗎？

底下網友表示「中英文都菜！算術也菜？」、「當總統對自己的家底毫無概念，念任何數字都一臉迷茫，毫無表情」、「一個空心大老倌，講出的話當然一定是空話啊！」、「再騙吧老百姓不是白痴」。

(中時)