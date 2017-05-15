農民哭哭！南橫蜜桃成熟時 猴子搶先嘗
受氣候影響，南橫公路台東段水蜜桃盛產期，往年都是從母親節開始，今年延到端午節，除了產量銳減以外，台灣獼猴捷足先登，更是雪上加霜，農民無奈表示，能賺多少算多少。
「今年水蜜桃情況不妙」，台東女婿呂安順近兩天從西部趕回台東南橫山區，幫老婆娘家採水蜜桃，採了一整天，採不到10盒，無奈地說，用不著宅配到外縣市，賣給南橫公路過往遊客剛剛好。
呂安順的妻子說，受到去年氣候多變影響，產量不到一半，以往母親節盛產，今年延後半個月，到端午節才進入盛產期。
除了產量少、產期延後以外，還碰上台灣獼猴先來「試吃」，呂安順說，猴子很聰明，會挑選有套袋的水蜜桃，因為猴子知道有套袋的不會長蟲。
但是，水蜜桃套袋，猴子無法判斷是否成熟，隨便亂摘，10顆有9顆還未成熟。尚未成熟的水蜜桃很硬，猴子咬不動就丟掉，或是吃了一半不甜就丟掉。
「產量已經少了，還被猴子搶收」，呂安順還特別從台南買了一袋沖天炮來趕猴子，但是猴子根本不怕，農民大嘆屋漏偏逢連夜雨。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。