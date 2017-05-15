農民哭哭！南橫蜜桃成熟時 猴子搶先嘗

台東南橫水蜜桃上市，卻因產量銳減，加上獼猴搶先嘗，農民很無奈 。（莊哲權攝）

受氣候影響，南橫公路台東段水蜜桃盛產期，往年都是從母親節開始，今年延到端午節，除了產量銳減以外，台灣獼猴捷足先登，更是雪上加霜，農民無奈表示，能賺多少算多少。

「今年水蜜桃情況不妙」，台東女婿呂安順近兩天從西部趕回台東南橫山區，幫老婆娘家採水蜜桃，採了一整天，採不到10盒，無奈地說，用不著宅配到外縣市，賣給南橫公路過往遊客剛剛好。

呂安順的妻子說，受到去年氣候多變影響，產量不到一半，以往母親節盛產，今年延後半個月，到端午節才進入盛產期。

除了產量少、產期延後以外，還碰上台灣獼猴先來「試吃」，呂安順說，猴子很聰明，會挑選有套袋的水蜜桃，因為猴子知道有套袋的不會長蟲。

但是，水蜜桃套袋，猴子無法判斷是否成熟，隨便亂摘，10顆有9顆還未成熟。尚未成熟的水蜜桃很硬，猴子咬不動就丟掉，或是吃了一半不甜就丟掉。

「產量已經少了，還被猴子搶收」，呂安順還特別從台南買了一袋沖天炮來趕猴子，但是猴子根本不怕，農民大嘆屋漏偏逢連夜雨。

(中時)