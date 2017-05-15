教育部：10校59台電腦中毒 絕不付贖金

勒索病毒肆虐，教育部統計，目前教育領域有10所學校的59台電腦中毒，但因為都不屬於核心系統，電腦重灌以後就沒問題，教育部也已要求各級學校遇到類似狀況「絕對不能付贖金」。

此外，清大榮譽講座教授李家同今(15)天也在個人臉書說發表「我也被電腦駭客勒贖過」文章，2年前他的電腦也中毒了，被要求付彼特幣，不過他之前檔案都有備份，所以沒有付贖金，重灌作業系統後就解決此一問題。他批評，政府官員用外國人研發的line通訊是一個大笑話，因為台灣自己就有很多這種通訊軟體。

教育部統計，到今天為止，有10校59台電腦中毒後檔案被加密，大學及國高中都有，但主要是南部學校，大多是電腦教室的電腦中招，但因為這些電腦主要是教學用，中毒後重灌作業系統就解決。

教育部說，學校電腦教室有一個非常普遍的管理方式，就是在學生使用電腦後，系統會用還原卡還原到某一個時間點，以讓電腦乾淨一點。不過，電腦還原後，作業系統處於沒有最新更新的狀態，反而讓勒索病毒有機可乘。

「已要求學校，絕對不能付贖金。」教育部資科司長詹寶珠說，已通令各級學校要將電腦系統進行更新，重要檔案一定要備份，即使被勒索病毒攻擊，也不能付贖金，重灌作業系統就能解決。

李家同也回憶自己被電腦駭客勒贖的經驗，他說，當時中毒的電腦，裡面有他正在寫的兩本書檔案，如果這些檔案毀掉，「那我真是很可憐」。但在那次經驗中，他一點損失都沒有，因為他之前就將檔案存到雲端系統去了，所以就算駭客想勒索，他根本不怕。重要的是，這個雲端系統是國產的。

李家同說，他看到政府裡面仍然用那些開放性的作業系統，真是令他感到失望，尤其令他難過的是，政府有的時候還規定所有的標案一定要使用那些外國人開發的作業系統。他認為，政府毫不忌諱地用外國人的通訊軟體，這等於將所有的各種的資料都送給了外國人。

(中時)