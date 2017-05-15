剛出獄偷同家廟香油錢被逮

鍾嫌剛出獄又偷同家廟香油錢被逮。（圖/許素惠）

鍾生嫌犯本月10日才出獄，12日就到莿桐埔子村土地公廟偷香油錢，被巡邏員警逮個正著，特別的是，去年11月鍾嫌才在該廟偷香油錢，沒想到他還敢二度登堂入室故伎重施，被依竊盜罪嫌移送法辦。

莿桐分駐所所長何圳生表示，該土地公廟因道路拓寬，準備搬遷重建急需向各界募款，大膽竊賊二次前來竊取香油錢，冥冥之中土地公顯靈驗，讓竊賊二次行竊都未得手即遭警方查獲，只能說舉頭三尺有神明，人在做天在看。

(中時)