WHA邀情函確定無望 我改採提案不票決

世界衛生組織（WHO）22日召開世界衛生大會（WHA），外交部官員表示，台灣已經「百分之百收不到」邀請函，最後一刻已經過了，上周五WHO秘書處已正式向我通知。對於今年的提案，外交部官員指出，目標是在大會討論，但不會進入票決，以保留善意。

目前有許多我國友邦已向世界衛生組織（WHO）提出「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」之提案，要求列入議程。

外交部官員指出，此有兩種意義，第一是象徵性意義，代表WHO不邀請台灣參加，台灣仍會繼續追求參與；第二是實質意義，一旦提案，就需要經過討論，藉由討論過程，讓WHO194個會員國了解台灣不應該被排除在外。

外交部官員說，其實不只友邦協助台灣，共有7個主要國家，占WHO整體會費56%，共同進洽WHO數次，能夠做到7國共同進洽是過去沒有的。

對於此次提案以「台灣」為名，外交部官員說，這並非首例，過去2004年也是以同樣名義提案，經過票決，當時美國與日本都投下贊成票；不過，今年不會有票決，希望提出來是獲得大多數支持與理解，但最少不當的聯想。

外交部官員強調，對於名字參與國際記者會，當然希望是以國號為主，但礙於國際現實，必須保持彈性，使用「台灣」，最不得已是「中華台北」。

對於友邦的協助，外交部官員指出，美國對台灣非常相挺，屆時也會安排美、日等主要國家雙邊會談；事實上，事前美、日均有寫信及當面向WHO祕書長陳馮富珍表達強烈支持台灣，在WHA開議時，也會用很多具體方式支持台灣。

WHA即將在22日開議，而16日是最後提案日，提案必須在大會開議前6天提出，外交部官員指出，這次提案將列在「補充項目」，目前有多個友邦以傳真或郵件方式向陳馮富珍表達提案，希望列入WHA議程中，並由「總務委員會」作出決定，送交WHA大會討論。

外交部官員說，台灣希望藉由WHA大會召開時針對此案列入與否，才能達到「有意義的討論」，但可預期最後會以「無共識」結束，也不會進入票決。

外交部官員指出，衛福部長陳時中赴日內瓦後，將會跟包含美、日在內的不少國家召開數場雙邊會議，並會在會前召開國際記者會，並接受數家重要國際媒體專訪，同時，也會舉辦外交酒會、出席國內NGO宣達團等，表達我參與WHA的重要性。

不過，外交部官員強調，陳時中會強調以醫衛角度專業參與，畢竟WHO不是處理政治議題場域，我方也與WHO持續有順暢溝通。

(旺報)