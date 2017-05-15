農藥惹禍？ 今年蜂蜜減產 價格貴3成
今年疑因農民在龍眼、荔枝開花期間噴灑防治蟲害的農藥「益達胺」，結果導致彰化縣二水鄉飼養的蜜蜂大量「迷航」或死亡，養蜂人李東峰表示，蜂蜜產量銳減70%，批發價更從去年每台斤200元一口氣漲到300元。
二水鄉農會總幹事蔡文琳指出，「益達胺」被用來防治龍眼以及荔枝的蟲害「荔枝椿象」，但這種農藥也被懷疑會影響蜜蜂的方向感及飛行能力，甚至造成死亡，為了兼顧農作及蜜蜂生態，呼籲農民錯開果樹開花季節施用，創造雙贏。
李東峰與父親李來興養蜂超過半世紀，在二水鄉山腳路旁的果園飼養有200箱蜜蜂，以往每年每箱採收的蜂蜜平均可達50至70台斤，但今年竟然只剩約10台斤，李來興說，這是「50年來都不曾這樣子」。
李東峰說，蜂蜜產量銳減，除了是天候造成龍眼花的數量只有往年的30%，另一個關鍵，則是蜜蜂數量也少了，蜜蜂數量減少的原因，禍首研判就是農民在龍眼及荔枝花季噴灑「益達胺」。
他還說，正常每個蜂箱飼養的蜜蜂約5萬隻
，但今年，飛回蜂箱的蜜蜂只剩下3萬隻不到，不見了的蜜蜂，不是迷路，就是橫屍在野外。
蔡文琳表示，「益達胺」疑因對蜜蜂生態造成重大威脅，農委會正在研議是否禁用，最近可能就會有結論。
(中時)
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