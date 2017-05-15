當湯圓撞上京都抹茶~全新風味等你體驗!

辻利茶鋪內田總經理（圖左）與桂冠王正明總經理（圖右）於活動現場合影，祝賀雙方合作順利。（徐力剛攝）

辻利茶鋪內田總經理示範「桂冠湯圓抹茶善哉」製作，將抹茶粉放入碗中，並以茶筅快速打茶，最後加入抹茶冰淇淋提味及玄米粒點綴。（徐力剛攝）

商品「桂冠湯圓抹茶善哉」清爽口感搭配Q彈湯圓，令人食指大動，售價150元。（徐力剛攝）

「辻分圓滿套餐」以經典抹茶搭配桂冠芝麻、花生小湯圓品嘗，售價320元（限內用）。（徐力剛攝）

初夏氣溫逐漸升高，來杯冰涼抹茶飲品透心涼，食品大廠「桂冠」攜手日本百年品牌「辻利茶鋪」，推出季節限定抹茶商品，當抹茶遇上湯圓迸出新滋味。

辻利茶鋪總店位於日本小倉地區，迄今155年歷史，以京都宇治抹茶製作飲品、餐點，提供給消費者品嘗。辻利茶鋪目前有台北信義微風店、台北忠孝SOGO店與台北統一時代店3間門市，此次與桂冠合作，推出商品「桂冠湯圓辻利冰沙」、「桂冠湯圓抹茶善哉」及「辻分圓滿套餐」，5月20日至6月30日止限定門市推出，喜愛抹茶商品消費者不可錯過。

「桂冠湯圓辻利冰沙」在細緻抹茶冰沙中加入Q彈的桂冠小湯圓，抹茶特有茶香與小湯圓微甜芝麻、花生內餡，令人停不下來，此款商品全省3間門市同步供應至7月31日止;「桂冠湯圓抹茶善哉」經典抹茶基底佐以特製抹茶冰淇淋提味，冰淇淋加入辻利抹茶粉、鮮奶油、海藻糖等原料製作，甜而不膩冰淇淋與順口抹茶在口中融合，佐以湯圓享用，一次多重滿足，此商品限定台北忠孝SOGO店、台北統一時代店販售。「辻分圓滿套餐」台北信義微風店獨家販售。

桂冠總經理王正明說，桂冠湯圓除冬至熱熱吃，夏至也可搭配辻利抹茶涼涼吃，今年與辻利茶鋪合作只是開始，好的合作夥伴不好找，未來將有更多合作敬請期待。辻利茶鋪內田總經理也現場示範製作「桂冠湯圓抹茶善哉」，他表示，此次辻利與桂冠合作契機在於以下三點，第一，桂冠商品十分親民;第二，桂冠品牌具有信賴感:第三，桂冠公司持續朝創新目標邁進，是促成雙方合作關鍵。

(中時)