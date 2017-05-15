國民黨、時力互推 前瞻計畫過關羅生門

藍綠立委爆發推擠。（陳信翰攝）

國民黨立委諷刺蔡政府撒錢。（陳信翰攝）

立法院今(15)日再審前瞻基礎建設特別條例，特別條例在一陣混亂中通過初審，全案保留送院會處理。在野的國民黨與時代力量互相指責對方在演戲，讓人質疑到底是誰在掩護前瞻計畫過關。

立法院今早進行前瞻基礎建設條例草案初審，國民黨立委以吹哨、鳴放汽笛來杯葛議事，並大喊「會議無效、程序違法」；時代力量則是要求交通部長賀陳旦與國發會主委陳添枝必須上台備詢未果，最後黯然離開會議室。在議事人員逐條宣讀完條文後，草案初審通過送進立法院院會進行黨團協商。

國民黨立委林為洲酸時代力量「演完下去領五百了」，而時代力量立委要求官員上台備詢，也被藍委呂玉玲嗆「民進黨早就把備詢台弄得沒聲音了，不要在那邊裝啦，打假球！」

另一方面，時代力量立委黃國昌指「國民黨胡鬧瞎忙，掩護民進黨硬將《前瞻基礎建設條例》的條文唸完了」，表示時力的發言登記因國民黨鬧場而遭到實質剝奪，根本無從進行任何討論。

時代力量立委徐永明則說，時力希望逐一條文按議事規則登記發言，無奈國民黨惡意阻擋，讓召委無法請行政官員上備詢台，接受質詢，還批評國民黨抬桌衝撞、敲鑼打鈸的作為，得不到官員尊重、民眾也看不起，作賤立法委員這個職位而已。

前瞻計畫在未經過充分討論下就通過初審，在野黨卻無法仔細為人民把關法案，反而互相指責對方，也讓人不禁質疑，到底是誰在掩護前瞻計畫過關。

(中時電子報)