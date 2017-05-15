不用飛歐美! 暑假到新加坡「超越極限」

新加坡國立大學一景。(達志影像)

國際環境瞬息萬變，要如何在這洪流中站穩腳步，成了現在青少年們最重要的課題之一，要當一個極具國際觀的世界公民，走出國際，是必行之路。

航行時間四小時，距離台灣三千多公里的新加坡英語教育環境遠近馳名，奉行英語教育政策的星國，其教育英語與英式英語無異，各種族生活習俗語文化傳統在這裡和平共存，儼然是個國際大都會。

長春藤名校耶魯大學人人嚮往，不過在鄰近台灣的新加坡從2013年開始，耶魯大學在新加坡國立大學成立了人文學院，而由耶魯新加坡國立大學學生會－Global Citizen 組織所舉辦的世界公民夏令營，每年都會招募14~19歲 的學生對全球性的公民參與、教育、環境保護、公共衛生與貧窮等五項議題進行討論、提出對策，就像小聯合國會議一般，藉此對各類國際重大意提有所理解，且透過團體的互動還能培養溝通能力，提高研究、寫作、辯論、發言技能。

暑假的兩個月時間，正是接觸新式學習的最佳時機，離開舒適圈到國外和來自各國的學員互動，一起討論國際大事培養國際觀，用英文和他人溝通的同時，語言能力也大幅增進，這樣的世界公民營，能讓暑假過得更有意義。

(中時電子報)