豬哥亮效應 大腸鏡檢查詢問度暴增
秀場天王豬哥亮因大腸癌移轉肝臟病逝消息傳開，原本不太被重視的大腸鏡檢查詢問度，頓時暴增約兩成。員林市員生醫院院長郭武憲表示，現在的大腸鏡檢查技術進步到免麻醉無疼痛，呼籲民眾，為了健康，早做檢查是上策 。
郭武憲是肝膽胃腸科專家，他表示，傳統的大腸鏡檢查，確實耗時又容易有不舒適感，因此不少受檢民眾都有不愉快的經驗，經過口耳相傳，民眾受檢意願變低，久而久之，這項檢查的重要性也往往被忽視。
但其實，現在的大腸鏡檢查技術進步，免麻醉，也不會有疼痛的感覺，免麻醉無痛大腸鏡檢查，要比起麻醉的檢查方式有更多好處，包括，沒有施用麻醉藥的風險，且免麻醉檢查適用所有人、可以縮短檢查時間，以及檢查的時候，醫生可以和受檢者雙向溝通，即時解說病情。
郭武憲表示，大腸、直腸癌的初期都沒有任何症狀，一旦發現有血便或是潛血的時候，確定罹患大腸直腸癌的機率就增高，所以呼籲民眾，不要因為有不愉快經驗，就輕言放棄檢查。
(中時)
關鍵字：大腸鏡檢查
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