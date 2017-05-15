新營客轉中心專區 南市府遭批騙地做政績

新營客轉中心開發案延宕多年，過程中也爭議不斷，其中，地主分配到的產專區土地竟無法蓋屋住宅用，15日由市議員李退之召開公聽會，讓地主再度與市府相關單位協商。（圖/萬于甄）

多位地主15日齊聚公聽會，痛批市府簡直是騙地做政績，不顧地主的權益。（圖/萬于甄）

新營客運轉運中心基地已大致整地完成，但產專區內的土地分配使用讓地主相當不滿，15日公聽會上砲火猛烈。（圖/萬于甄）

台南市新營客運轉運中心開發案延宕30多年，過程中爭議不斷，其中，客轉中心重劃區土地分配7月即將點交，但種種土地使用限制，卻讓地主感到相當不滿，痛批市府「騙地做政績」，15日市議員李退之邀集地政、都發、交通局等，召開公聽會與地主說明，並要求限期提出解決辦法。

新營客運轉運中心重劃區自30多年前開始規畫設計，全區占地約23公頃，但客轉中心僅約1.02公頃，其餘土地多屬產業專區，土地僅能作為商業、服務業營運使用，無法建屋自用住宅，不僅讓地主相當不滿，且市府也無明確的招商計畫，一切彷彿空談。

不少地主指出，土地以往多是農地，現在重劃分配後不僅面積變成狹長型，未來也無法建屋自住用，還要繳交昂貴的地價稅，簡直欺負地主；另有地主反應，市府只想蓋自己的轉運站，卻沒有其他招商計畫，讓大家看不到土地的未來，不如改成住商綜合區。

市議員李退之則表示，上百位地主等了3、40年的新營客轉產專區，總算要開發完工交地，但地主領回的土地面寬約4.7米以內，深度達60米，不僅不利經商且使用也有諸多限制，官員不能以都會區的思考去看新營客轉專區。

李退之要求地政、都發局兩周內提出解決方案，交通局除執行客轉中心站體招商外，也該籌組招商團隊協助產業專用區招商。都發局表示，地主的意見會納入今年新營交流道都市計畫第4次檢討會議中，再努力向內政部爭取變更。

(中時)