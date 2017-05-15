台海最前「縣」! 兩岸僵局突破點在金門？

新聞深喉嚨。

新聞深喉嚨。(圖/中天新聞)

一年前，蔡總統風光就任中華民國總統，滿意度最高達到69%，但如今，不滿意度與滿意度早已「死亡交叉」，一年之內敗掉了三成民意！民心到底去哪了？

520前的最後一站，《新聞深喉嚨》前進離島金門縣，因為這裡在過去70年間，見證了兩岸從戰爭到和平，從不相往來到絡繹於途，相較於台灣，更加「春江水暖鴨先知」，又或者在惡化時「一葉知秋」。如今，蔡總統的種種施政不利，其中許多都可以歸咎於兩岸從「熱和」到「冷和」，甚至越來越檯面化的角力。作為兩岸最前「縣」，金門人對於這一年的兩岸關係變化，有什麼具體的感受嗎？

金門人對於民進黨與蔡總統應該是有特殊感觸的，金門縣仍是少數至今未曾由民進黨執政的縣市，甚至2016年國民黨在全台大潰敗，金門縣這席立委，仍由國民黨以壓倒性的票數拿下。有人認為這是因為金門與大陸實在太接近，所以金門人不可能支持在兩岸間相對高風險的民進黨，也有人直指民進黨開口閉口台灣，心裡本就沒有金門，但偏偏又老是愛「消費」金門的特殊歷史地理地位，例如前主席施明德當年提出的「金馬撤軍論」，罔顧金門人的心聲與經濟生活。陳水扁前總統任內，又說要邀請江澤民到金門喝茶，問題是自己主張的「四不一沒有」撐沒多久，就開始為了選舉擁抱深綠台獨，導致兩岸關係惡化。而如今更有許多網路「鄉民」將金門人對於民進黨的不信任，說是長期在戰地政務下被「洗腦」，冷嘲加熱諷，說是「黨國最後堡壘」。難道是因為這樣，所以近日朝野激戰的「前瞻基礎建設計畫」，金門縣別說爭取預算了，一度連公聽會邀請都沒收到？

新聞深喉嚨。(圖/中天新聞)

當節目播出時，距離蔡總統就職週年倒數5天，兩岸與國際都在關注，放棄了元旦與春節談話的蔡總統，會不會在就職週年時，願意正視過去一年來，自已已經有如「國王的新衣」被揭露的所謂「維持現狀」。但結果恐怕不容樂觀，因為近日蔡總統密集接受國內外媒體專訪時所展現的立場，包括「三新」「七善意」，或者在WHA事件中的攻擊性發言。連「九二會談的歷史事實」，「中華民國憲法」，以及「兩岸人民關係條例」這些「關鍵字」都已經消失。換句話說，如今兩岸關係急遽惡化已經是不爭的事實，但蔡總統不但不願意改善，索性乾脆豁出去了「扁規蔡隨」，開始操作前總統陳水扁任內那套「兩岸關係內鬥化」，「出口轉內銷」了嗎？

如今「九二共識」在藍綠陣營都有不同意見，但事實擺在眼前，這「沒有共識的共識」曾在馬前總統任內成功營造了1949年兩岸分治以來，台海最和平的榮景。所謂「兩岸論述」，不是自己喊了高興就行，對內要能爭取民意支持；對外要能獲得對岸認同，缺一不可。最鮮明的例子就是「兩岸和平協議」，雖然能獲得對岸認同，但台灣民意不支持也是「白搭」，而蔡總統說的「維持現狀」雖然讓她贏得選舉，但在對岸抵制下也成了空談。但難道未來3年，7年，甚或更久，兩岸就只能這樣僵著嗎？台灣還有多少時間？民共間到底有沒有新的可能？

新聞深喉嚨。(圖/中天新聞)

「蔡總統」與金門縣的交集不深，但是早年陳水扁執政時期的陸委會「蔡主委」，與金門縣就有段不甚愉快的過去。蔡總統在2012與2016年兩次競選期間到金門，都一再宣傳「小三通」是她的政績，但前金門縣立委吳成典則多次投書踢爆，其實當年民代結合民間赴對岸簽屬協議，「蔡主委」正是一再威脅法辦的黑臉；民進黨更是瘋狂放送「中共同路人」的「紅帽子」，沒想到多年之後，蔡總統竟然搖身一變，爭功勞，搶「收割」。從2011年到2014年，金廈小三通每年往返上萬船次，但如同陸客觀光數據一樣，在2014年台灣政治氣氛轉變後也下修，2016年跌了一成，約9000船次。金門人怎麼看這段往事呢？是無法信任蔡總統與民進黨的原因之一嗎？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。或上臉書《新聞深喉嚨》粉絲專頁。

(中時電子報)