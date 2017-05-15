去年陽耀勳全壘打賽神翻 朱育賢再戰想請教他
Lamigo桃猿朱育賢去年原要出戰全壘打大賽，卻因傷沒能出賽，沒想到卻陽耀勳穿他的球衣遞補出賽，卻跌破眼鏡一路殺進決賽，今年朱育賢長打成績依舊亮眼，開季至今已有7轟，會不會想再參加？他在15日中華職棒明星賽活動中給出肯定答案，打趣的說，「去年陽大哥(陽耀勳)假扮我一整天，今年希望可以自己打！」
朱育賢去年原要參加全壘打賽，但因傷無法參賽，結果頂替他的陽耀勳一鳴驚人，首輪打出傲視群雄的23轟，一路殺進決賽才輸林智勝。而朱育賢今年邁入職棒第2個球季，本季打33場，有5成89的高長打率，且去年91戰15轟的他，現已有7轟，有望打出生涯最多轟的一季，如今他也期望能再次挑戰全壘打賽。
朱育賢說，去年受傷沒能參賽，結果陽耀勳穿著他球衣，打得那麼好，笑說如果今年能順利參賽，要多請教陽耀勳該怎麼打，「去年改時間制，不少人都覺得有點累，但陽大哥打看起來都不累，這次如果有去要多請教他，該怎麼打那麼好。」
朱育賢除了想挑戰全壘打大賽，還沒打過明星賽的他，也希望能一嚐當明星球員的滋味，「小時候看電視就想打，有機會希望可以去打打看明星賽！」截至今天，朱育賢所屬明星白隊外野手群中，領先的3人分別是中信兄弟的陳子豪(89362票)和詹子賢(85037票)，以及猿隊的王柏融(60291票)，朱育賢23831票，還得再加把勁。
(中時電子報)
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