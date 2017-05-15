高手踢館 義大利賽艇國家隊選手至鹿港划龍舟

來自義大利的賽艇國手馬帝歐(左排第一個)初次體驗划龍舟，覺得非常有趣。(謝瓊雲攝)

義大利籍奧運國手馬帝歐首次嘗試划龍舟與國內好手切磋交流，彰化縣長魏明谷(左)特別率隊前來加油打氣。(謝瓊雲攝)

2017鹿港龍舟賽吸引各國好手組隊挑戰，義大利奧運國手馬帝歐15日上午也至福鹿溪與國內龍舟好手進行友誼賽切磋交流，體驗鹿港傳統民俗活動，彰化縣長魏明谷也專程率隊前來觀戰為賽事加油。

高手踢館，龍舟賽國際化。32歲的賽艇高手馬帝歐，曾在2004年雅典奧運代表義大利國家隊出賽，之後多次在歐洲各地賽艇賽事中的男子雙人雙槳或四人雙槳項目奪牌。

他受訪時說，參與友誼賽覺得很有趣，福鹿溪賽道環境很好，吸引許多隊伍參賽，又能容納許多觀眾觀賞，划龍舟與賽艇的施力方向不同，是很特別的體驗。

魏明谷說，今年鹿港龍舟賽共計有109隊組隊報名，比去年多10隊，其中各大專院校的外籍師生所組成的國際組隊伍有13隊，成員分別來自各大專院校的外籍學生，包含德國、匈牙利、宏都拉斯、美國、墨西哥、日本、港澳、印尼和馬來西亞等21國，有助於將傳統的划龍舟活動發揚光大

魏明谷指出，鹿港慶端陽系列活動熱鬧滾滾接連登場，縣府今年將龍舟賽及民俗才藝活動延長至一個月時間，尤其龍舟賽聚集國內外好手，彼此切磋交流技藝，相當有看頭；藉活動行銷鹿港，增加能見度，竭誠歡迎全國民眾在端午佳節扶老攜幼來鹿港看龍舟、嘗美食、賞古蹟、玩民俗。

(中時)