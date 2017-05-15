豬哥亮安葬基隆 業者：長眠「立足星空」園區
台灣一代秀場天王「豬哥亮」昨天清晨5點10分病逝於台大醫院，之後家屬將遺體送往板橋私人葬儀會館處理後事，並決定安葬於基隆私人墓園「擁恆文創園區」，園區發言人王志欽表示，豬哥亮將長眠「立足星空」園區，未來園方將盡力協助家屬處理後事。
而基隆市最大、最頂級的私人墓園就是擁恆文化園區，業者透露會盡全力照顧好豬哥亮的「人生落腳處」。
豬哥亮的大兒子謝福順稍早在臨時記者會上，語帶玄機地說：「謝謝擁恆陳總裁」，似乎有意將豬哥亮將安葬在基隆市擁恆文化園區；外傳豬哥亮的家屬曾經到好幾個地方觀看墓穴，對於擁恆文化園區的環境則是讚不絕口，而園方則稱，昨天下午接獲豬哥亮家屬通知，希望豬哥亮能長眠擁恆文創園區，業者得知後已著手安排安葬事宜。
擁恆文化園區是近年來富有盛名私人墓園，不僅交通便利腹地大，且一年四季舉辦活動，如創下世界金氏記錄的風車地景展，以及冰宮展等，吸引大批民眾到訪，也漸漸讓民眾對於墓園冷冰冰、平日鮮少人至的感覺有所改觀。
(中時)
關鍵字：豬哥亮
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