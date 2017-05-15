偕女友自殺男獨活 稱賠800萬太高

電玩競技教練杜弘宇偕女友自殺卻獨活，檢察官依幫助自殺罪將他起訴，開庭時希望能向家屬道歉，遭到死者父親拒絕。（資料圖片）

電玩競技教練杜弘宇與王姓女友相約自殺，2015年8月17日一起到大賣場買烤肉架、木炭，再一起吃安眠藥燒炭自殺，杜一人獨活，女友則因體內一氧化碳濃度太高，送醫急救仍宣告不治。士林地院今天下午開準備程序庭，由於上次開庭，杜遭到死者的姑姑「呼巴掌」，這次找來許多朋友助陣，將旁聽席坐滿，死者家人說，根本沒有悔意，拒絕杜當庭道歉。

杜承認犯罪，對檢察官起訴事實都沒有意見，希望向死者的父親、母親道歉，但法官詢問家屬，王父拒絕接受，並說：「之前在法庭外還嗆聲，卻在法庭上演一齣戲，希望獲得法官輕判。」

法官詢問是否願意試著進行調解，但杜回應，對方要求800萬民事損害賠償，自己沒有能力負擔，也不願意連累父母，因而沒有和解。

但死者家屬說，杜從案發後的態度一直很差，而血液中一氧化碳濃度，死者58％，而他只有10%，杜聲稱吃12顆安眠藥，但醫院經尿液畫面並未驗出有安眠藥的成份，女兒前幾天還借旅行箱，根本沒有自殺的理由，請法官調查清楚。

法院安排6月5日讓雙方進行調解。

※自殺解決不了問題，家人增添悲痛。

請珍惜生命，再給自己一次機會。

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(中時)