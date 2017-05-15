NBA》君子報仇四年不晚 柯瑞用勝利甩恥辱
2012-13球季史提芬柯瑞與克雷湯普生首次站上季後賽舞台，雖然首輪淘汰金塊，但卻在西區四強賽第6戰倒在黑衫軍的鐵蹄下，黯然回家，但，浪花兄弟本季有了杜蘭特這位得分悍將，15日在落後25分的情況下演出神奇逆轉秀戲碼，柯瑞也如願抱了仇，不過距離贏得整個系列賽還有一段路要走。
時間回溯到2013年，當時勇士在睽違6年之後再次重返季後賽，首輪4比2擊敗金塊，第二輪碰到馬刺，第一戰史提芬柯瑞狂飆44分，可惜勇士在2度延長賽後敗戰，第二戰克雷湯普生攻下34分，勇士扳回一城，回到金州，勇士與馬刺各拿下1勝，關鍵第5戰，柯瑞和湯普生合計22投6中僅得到13分，勇士慘敗18分，第6場再敗，浪花兄弟的第一個季後賽飲恨而歸。
2014年勇士又在季後賽首輪打包，總教練馬克傑克生丟掉烏紗帽，改由科爾接掌兵符，2014-15球季立即拿到67勝，例行賽西區第一，柯瑞場均23.8分獲選MVP，季後賽更是連過鵜鶘、灰熊、火箭三關，4比2擊敗騎士，拿下相隔40年之後的第二座隊史總冠軍。
本季，勇士除了擁有防守專家卓雷蒙格林以及浪花兄弟外，更找來了杜蘭特前來助拳，組成四大巨頭，季後賽連續橫掃拓荒者與爵士，柯瑞與杜蘭特的表現相當平穩，但克雷湯普生卻陷入低潮，此役11投2中僅得6分，柯瑞26投14中砍進40分，杜蘭特34分，勇士報了四年前被淘汰之仇，不過想要過馬刺這一關恐怕沒有那麼容易，四大金剛不能輕忽。
(中時電子報)
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