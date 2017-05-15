水里客家「鹿頂祭」 推廣鹿茸飲食文化
南投縣水里鄉新興村舊名「鹿寮坑」，早年曾為野鹿聚集之地，當地養鹿事業亦稱興盛，全村鹿隻逾千，但長期以來未曾對外舉行過水鹿相關的文化活動，水里鄉客家協會擇定今年5月20日首辦「鹿頂祭」，盼將來延續成為當地最具號召的傳統產業與文化活動！
水里鄉客家協會總幹事陳聰敏表示，這個周末的鹿頂祭活動地點在新興村投131線指標24.3K的建安宮廣場；清晨7點鐘先迎神遶境祈安，10點鐘起由社區鄉親、新興國小及南投縣文康傳承觀光協會演出《逐鹿客庄》、《鹿鼎記》及《快樂養鹿舞曲》。
現場另設有水里鄉青梅、茗茶、咖啡等各種農特產品展售攤位，以及鹿茸特色料理品嘗，另精烹鹿茸大餐，以鹿茸入菜接受預約訂餐，依鹿茸搭量比例計價，每桌6000元起至1萬2000元；午後祭祀與祈安儀式。
縣議員陳淑惠、水里鄉公所觀光課長徐玉玲表示，新興村為台灣養鹿事業重要據點之一，鄉親首辦鹿產業活動，既是滿懷希望又期待，盼能成功營造特色。鹿茸飲食及相關資訊詳洽：049-2772898，水里鄉客家協會。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。