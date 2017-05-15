水里客家「鹿頂祭」　推廣鹿茸飲食文化

水里鄉客家協會將於本周末在新興村辦《鹿頂祭》，盼為這個養有上千隻水鹿的山村打開知名度。（沈揮勝攝）

新興村辦《鹿頂祭》，並推廣鹿茸飲食文化。（沈揮勝攝）

鹿茸入菜，如假包換。（沈揮勝攝）

新興村的鹿隻強壯健康，鹿茸品質絕佳。（沈揮勝攝）

南投縣水里鄉新興村舊名「鹿寮坑」，早年曾為野鹿聚集之地，當地養鹿事業亦稱興盛，全村鹿隻逾千，但長期以來未曾對外舉行過水鹿相關的文化活動，水里鄉客家協會擇定今年5月20日首辦「鹿頂祭」，盼將來延續成為當地最具號召的傳統產業與文化活動！

水里鄉客家協會總幹事陳聰敏表示，這個周末的鹿頂祭活動地點在新興村投131線指標24.3K的建安宮廣場；清晨7點鐘先迎神遶境祈安，10點鐘起由社區鄉親、新興國小及南投縣文康傳承觀光協會演出《逐鹿客庄》、《鹿鼎記》及《快樂養鹿舞曲》。

現場另設有水里鄉青梅、茗茶、咖啡等各種農特產品展售攤位，以及鹿茸特色料理品嘗，另精烹鹿茸大餐，以鹿茸入菜接受預約訂餐，依鹿茸搭量比例計價，每桌6000元起至1萬2000元；午後祭祀與祈安儀式。

縣議員陳淑惠、水里鄉公所觀光課長徐玉玲表示，新興村為台灣養鹿事業重要據點之一，鄉親首辦鹿產業活動，既是滿懷希望又期待，盼能成功營造特色。鹿茸飲食及相關資訊詳洽：049-2772898，水里鄉客家協會。

(中時)