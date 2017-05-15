香港媒體：高價買2艘老爺艦 蔡英文當冤大頭

我國向美國採購的兩艘派里級巡防艦，其中之一的銘傳軍艦，13日上午9點30分駛進高雄左營軍港，順利返抵國門。（圖／本報資料照片，呂素麗攝）

前美國總統歐巴馬於2014年同意售予台灣二手的派里級巡防艦；海軍司令黃曙光及駐美代表高碩泰在今（2017）年3月，赴美國南卡羅來納州參加接艦儀式，歷經60餘天的航程，此2艘派里級巡防艦於5月13日順利返抵國門。

根據香港《大公報》14日引述未具名軍事專家之意見表示，此次購置的「泰勒」號和「蓋瑞」號，艦齡已近30年，高價購買老古董，做了冤大頭。該報導並表示，該艦已經非常落後，在真實海戰中，生存力比較弱。

據本報日前報導，海軍司令黃曙光在今年3月中旬親赴美主持我國向美國採購的兩艘美軍派里級巡防艦移交儀式。此兩艘巡防艦分別命名為銘傳軍艦（PFG-1112）與逢甲軍艦（PFG-1115），3月自美國啟航後，歷經2個多月航程，繞了半個地球，於5月13日上午9點30分駛進高雄左營軍港，順利返抵國門。

派里級巡防艦（Oliver Hazard Perry class frigate）是美國海軍在1980年代所生產的飛彈巡防艦，艦上配備標準一型防空飛彈，具備海上區域防空能力；艦上亦可搭載2架反潛直升機與拖曳陣列聲納，擔負海上反潛作戰。

中華民國預計購買12艘派里級巡防艦，其中8艘在台灣建造，4艘由美國海軍轉賣給中華民國。於台灣建造的8艘船隻從1993年至2004年成軍，命名為成功級巡防艦。

中華民國預計直接向美國海軍購買的4艘派里級，分別是泰勒號（Taylor）、蓋瑞號（Gary）、卡爾號（Carr）和艾爾洛號（Elrod），但卡爾號已退役、艾爾洛號未更新反潛系統，因此最終編列新臺幣55億元預算，決定第一階段只購買2艘，分別是泰勒號和蓋瑞號。

首批售予台灣的泰勒號和蓋瑞號，將以偉人的名字命名，分別命名為「銘傳」與「逢甲」號，以紀念劉銘傳與丘逢甲，該兩艘艦並已於2017年5月13日返抵國門。

根據維基百科資料顯示，泰勒號（Taylor）於美國巴斯鋼鐵廠建造，服役期間1984年–2015年，2015年轉售中華民國海軍。蓋瑞號（Gary）於美國托德造船廠聖佩卓分部建造，服役期間1984年–2015年，2015年7月23日除役，2015年轉售中華民國海軍。

根據香港《大公報》14日引述未具名軍事專家之意見表示，此次購置的「泰勒」號和「蓋瑞」號，艦齡已近30年，而且之前美國曾以象徵性的價格將派里級巡防艦送給土耳其和巴基斯坦，因此這次高價購買老古董，做了冤大頭。該報導並表示，該艦雖然能夠幫助台灣提升一些戰鬥力，但已經非常落後，在真實的海戰中，生存力比較弱，發現敵方很困難，對敵方反艦導彈的防禦能力也比較差。

(中時電子報)