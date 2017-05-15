不只能演能搞笑 豬哥亮還很會「說」台語歌

豬哥亮除了很會搞笑、主持與演戲外，還相當喜愛台語歌，「說」得一口經典金曲。(中時資料照片)

豬哥亮今晨因大腸癌併發肝衰竭，病逝於台大醫院，享壽70歲，讓不少星友及粉絲感到不捨，紛紛回憶起他輝煌的演藝路，豬哥亮發跡於高雄的藍寶石歌廳，當時他時常與知名廣播巨星兼前輩良山兄同台主持，以其獨特的主持風格而竄紅，成為後來眾人所熟知的「秀場天王」，豬哥亮近年更主演電影，能喜能悲的演技締造驚人票房，然民眾鮮少知道，他除了能演能搞笑外，其實還「說」得一口好歌！

由高雄市文化局出版、吳國禎撰著的《台語流行音樂史》一書中，提及豬哥亮這項特殊的嗜好與才能，表示已在秀場闖出名堂的他，應藍天唱片之邀，將秀場舞台上經常演出的〈豬哥亮與嘉慶君〉、〈豬哥亮與廖添丁〉、〈白金十字鍊〉等小短劇，灌錄成錄音帶版本，另外，還邀他錄製一輯《豬哥亮故事老歌集》，選錄〈思慕的人〉、〈相逢有樂町〉、〈苦戀花〉等傳唱多年的經典名曲，由豬哥亮在前奏音樂聲中，描述對歌曲的感想或典故小故事，是相當有趣的「技能運用」。

據悉，豬哥亮對於台語歌的執著，不只是錄製一輯錄影帶作品的程度而已，他將自己對台語歌的喜愛，帶入歌廳秀及秀場，曾經在《豬哥亮新錄影秀》的每一集中，介紹一首台語老歌，還會自己演唱，還曾在知名作曲家林煌坤所編劇的《台灣歌謠一百年》全套錄影帶中，與賀一航共同擔任主持人，介紹一首首台語歌，接著由知名歌手們上場演唱，豬哥亮在第一集節目中，便說過：「咱台灣人一定要唱台灣歌，台灣歌有那個氣氛，有那個感情，人家聽了會入耳，知道嗎？」，足見其對台語歌的熱情，以及「說歌」的功力。

(中時電子報)