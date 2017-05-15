神也是凡人 費爸：自己的場地自己租

費德勒本季拿下3冠。(美聯社資料照)

今年強勢笑納澳網、「陽光雙冠」，「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)紅土賽季選擇休兵，即便貴為「瑞士球王」，但他很享受與一般網球愛好者一起租用公共網球場的感覺，「這讓我覺得很踏實。」

費德勒去年提前結束賽季，背傷痊癒後今年復出展現過往身手，不僅澳忘捧起生涯第18座大賽金盃，隨後更一連拿下印地安泉網賽、邁阿密網賽冠軍，為延續自己職業生涯，法網前紅土賽休兵但練習不間斷。

即便已是世界網壇名將，費德勒選擇和平凡人一樣，租用公用球場，「你自己去訂時間，譬如租下午4點到6點，就必須在場外等到3點59再進去，打開門還會有點害羞。」

「你會看到前個時段的人邊打包，看到你進來時通常會說，『我可以拍張照嗎？』我會回答沒問題。然後你使用到下一個時段的人進來。」費德勒說，「我很喜歡這種感覺，讓我覺得很踏實，也很平凡。我甚至自己付場地租金。」

18座大賽冠軍在手，費德勒如今對於網球生涯追求已有所不同，但他希望自己保持對贏球的渴望，「即使我每周都次輪打包我仍然開心，因為這代表我能健康打球，但身為職網選手，這並不能讓我更滿足。」

由於納達爾( Rafael Nadal)目前3連冠世界排名升上第4，將費德勒擠壓至第5，不過「費爸」今年仍有機會挑戰重返王座，他確定會在法網拚戰本季首場紅土賽。

(中時電子報)