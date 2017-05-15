韓專家：北韓新導彈薩德無法攔截

圖為4月15日平壤閱兵時首次曝光的火星12型中遠程導彈，南韓專家稱此型導彈於5月14日試射成功，證實其已具備洲際導彈雛型。（圖／美聯社）

北韓國家電視台今日播出其領導人金正恩視察火星12導彈試驗場的照片。此一新型的中遠程火箭推進器試射成功，證實北韓已進一步具備製造洲際彈道導彈的能力。（圖／美聯社）

南韓專家評論北韓昨日試射火箭時指出，這次火星12中遠端火箭是北韓首次使用新型液體發動機發射成功的中程彈道導彈，若以3台同類型發動機綑綁後發射，即可達到洲際彈道飛彈的射程，其降落速度可達15至24馬赫，連薩德（THAAD）系統都無法攔截。

據韓聯社報導，南韓專家認為北韓昨日試射的火星12型中遠端火箭（或稱導彈），實際上是北韓首枚使用新型液體發動機發射成功的中程彈道導彈，它可能使用今年3月18日北韓於試驗基地進行地面點火成功的新型大功率火箭發動機。

報導指出，今年3月北韓領導人金正恩曾在平安北道鐵山郡東倉里發射場參觀新型火箭發動機試驗，並稱試驗取得成功具有歷史意義，堪稱為「3·18革命」。據悉，該發動機推力為80噸，由1台主發動機和4台輔助發動機連接組成。

南韓軍事專家們特別關注此次新型中程導彈發射，主要是因為北韓今後可以用3台此型發動機捆綁後增設三級分離系統進行發射，即可達到洲際彈道導彈（ICBM）射程。也就是說，此次發射的是一級火箭推進器發射，其發動機性能得到驗證。若該發動機多個相連且遠距離飛行，就是一具洲際彈道導彈。

另外此次火星12火箭試射中，導彈液壓系統性能亦獲驗證。專家們也認為，火星12屬於「舞水端」導彈和洲際導彈的中間形態，其發動機與「舞水端」不同，這次火星12發動機液壓系統確實已能正常作業。

報導說，專家們未將火星12視為洲際導彈是因其目前降落速度仍較慢，且北韓還未解決彈頭再入問題。目前洲際導彈的降落速度超過24馬赫，舞水端導彈為10-15馬赫，而北韓昨日發射的火星12速度為15-24馬赫。

南韓軍方指出，韓軍正在構建的韓國型導彈防禦體系(KAMD)在高度40公里之內進行攔截，因此導彈速度超過7馬赫時便無法攔截，而薩德反導系統只能攔截速度在14馬赫以內的導彈，意即此次北韓發射的火星12導彈速度連薩德系統都無法攔截。

(中時電子報)