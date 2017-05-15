衛生紙丟馬桶 宜蘭公廁全面實施有困難

環保署推動可溶性衛生紙直接丟入公廁馬桶政策將在7月1日上路，宜蘭縣環保局長周錫福今天在議會答覆議員質詢時表示，因為部分管線設計較為老舊，恐怕不適合全面推動，以免導致發生管線堵塞、廁所無法使用的更大問題。

宜蘭縣議員劉添梧今天在議會質詢縣環保局，他多年前去日本等外國旅遊，看見衛生間會放個小桶子，但並不是用來丟衛生紙而是女性用品（衛生棉），衛生紙則是直接丟入馬桶，此外，環保署也即將推動衛生紙丟入馬桶政策，衛生局是否已針對縣內的所屬機關、學校、甚至旅館、民宿等做充分宣導，另外，縣環保局有沒有估算過，在實施衛生紙直接丟入馬桶後，垃圾焚化爐將可以減少多少焚燒量？

縣環保局長周錫福表示，宜蘭縣共有1000多間的公廁列入首波推動衛生紙丟入馬桶的實施對象，主要的用意在於，不要讓民眾在使用公廁時，一進門就看到裝滿用過衛生紙的垃圾桶，以及聞到難忍的臭味，但因為城鄉差距問題，宜蘭縣並不像台北市等大都會區，縣內的污水下水道系統的接管率仍有待提升，加上部分廁所的管線老舊、早年設計上可能會有管線太小、或彎曲過多等問題，無法一次全面實施，否則可能會造成管線堵塞，導致廁所無法使用等問題。

周錫福說，目前縣環保局已經設計兩款貼紙，一款適用於「可以」將可溶性衛生紙丟入馬桶的公廁，另一款則是提醒民眾「不行」將衛生紙丟入馬桶，但每一間公廁依舊都會放垃圾桶，主要是提供用過的女性用品（衛生棉）丟棄之用。

(中時)