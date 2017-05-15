想讓親友看他投球 富邦增菘瑋期待打明星賽
中華職棒明星賽今年首度到花蓮球場開戰，除了盼帶動東台灣觀光，另一層意義也是希望能讓不少東台灣出身的球員返鄉獻技，出身台東縣的富邦悍將增菘瑋15日在明星賽活動中表示，明星賽到花蓮打，真的有回家的感覺，也期許自己能夠入選明星隊，讓朋友們看見他的球技，也給家人有機會體驗明星賽氣氛。
增菘瑋曾於2013年效力中信兄弟前身兄弟象時，透過教練推薦首度入選明星賽，本季他加盟富邦重返中職，出賽20場繳0勝1敗、自責分率3.63成績，同時以7個中繼點暫居聯盟中繼王，今年被分在資歷3年以上球員組成的明星白隊，他至今獲9792票，為中繼投手第4高票，不過距領先的中信兄弟鄭錡鴻44210票，還有段距離。
「想讓家人也體驗看看明星賽！」今年明星賽前進花蓮，讓東台灣的球迷有機會參與這場夏日盛宴，增菘瑋今天也身穿印有藍虎鯨的明星白隊球衣亮相，出身台東的他想到有望返鄉打球，坦言要在朋友和家人面前打球，多少會有點緊張，但更多感覺是期待，「明星賽和例行賽氣氛很不一樣，有機會也想回去打給他們看。」
(中時電子報)
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