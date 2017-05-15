普門中學兩名學生 榮獲第17屆保德信青少年志工菁英獎

邱柏瑞（右）、林弘笙 （左）榮獲第17屆保德信青少年志工菁英獎。(記者林雅惠攝)

第17屆保德信青少年志工菁英獎，高市有707位學生報名，經審查後有18名同學獲獎，高市政府為鼓勵同學積極參與志願服務，舉辦表揚活動，奉獻獎13位學生中，邱柏瑞、林弘笙2學生來自佛光山普門中學。

就讀高二的邱柏瑞說，母親在國小擔任說故事媽媽，每天早晨說故事給小朋友聽，啟發他未來也要和媽媽一樣服務奉獻，國中時他到屏東車站擔任一日孫子志工，協助老人上下車，在山上擔任義工、加入青年團，更體會星雲大師所說：「能懂得給的人是最富有的」。

同是高二學生林弘笙說，國中就讀普中，有因緣常上山做義工，因為佛光山的大平台，讓他在今年過年有機會體驗國際義工，感謝父母支持他當義工，讓他今年選上保德信青少年奉獻獎，同時感謝常住學校。

校長蔡國權表示，普門中學是三好校園，師生實踐「做好事、說好話、存好心」，已融入生活中，為了讓學生了解義工內涵，每年辦理二期三天二夜「三好起義」義工服務學習課程，透過講解、實踐、考核、才能成為義工尖兵，為人服務，並可申請假日回到佛光山擔任義工服務，每年辦理都受到學生熱烈歡迎，義工服務已成為學校特色課程。

(中時)