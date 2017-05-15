雪霸國家公園推高山步道認養
雪霸國家公園區內高山林立，有8條主要登山型步道，其中最熱門的雪山主東峰線步道過去4年均由「臺北市出去玩戶外生活分享協會」參與認養活動成效良好，今年仍持續協助辦理淨山與環境教育，雪霸處長鍾銘山指出，透過民間力量的參與，更擴大了全民保育的能量。
步道是親近踏訪山林，探訪寶貴自然資源的最佳途徑，透過步道進行生態教育解說可傳遞保育觀念，不過因登山人口增加，自然環境面臨衝擊與考驗，步道的環境管理與維護透過認養，可向廣大山友宣導環境教育，也同時進行環境監測、設施維護和環境清潔等協助工作。
雪霸處於1998年起推動「雪山主東峰線步道」步道認養，為國家公園首創之舉，園區內的其它7條高山登山步道也陸續有民間保育團體、登山團體或企業機構簽定認養合約和回饋措施。
鍾銘山說，歡迎同樣有保育理念的各團體、企業投入雪霸園區內各類型的認養模式，民間團體或企業在簽定認養合約之後，原則以2年為一期，在其認養步道進行環境清潔、設施維護與改善、步道安全及步道狀況查報或特殊路線之探勘等工作，盼全民的參與為台灣美麗的山林注入更多保育的能量。
(中時)
關鍵字：雪霸
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