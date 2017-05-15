搬走怡平里活動中心公有物 區公所遭到抗爭
市府已決定讓安平區怡平里活動中心變成交通交控中心，不過卻遭到當地里民反對，安平區公所15日率員要前往搬遷公物，怡平里長蔡錦庭率眾擋在門口與樓梯，一度與公所人員對峙叫罵，後來警方介入才排除阻擋。
怡平里長蔡錦庭表示，里民一直很理性陳情，希望市府能召開公聽會，聽聽地方的聲音，因為里活動中心是怡平里民所共有，當然包括裡面的所有公物，他已在3月28日到法院對市府提告，現在如果活動中心內設施被搬走，就是湮滅證據，只要誰搬走東西，他就會告誰，他已錄影存證，未來會到法院提告。
安平區公所主秘陳俊達則認為，怡平里活動中心，原本是平通市場，交通局要使用，市場管理處已在今年3月30日，解除安平區公所的代管契約，公所已無權責核准這裡繼續供怡平里作活動中心使用，因此只能以3座設有水電衛廁裝潢的貨櫃屋，作為里臨時辦公處所，未料部分里民仍持續抗爭。
因怡平里民不配合區公所搬遷作業，安平區公所已在5月4日解除里長蔡錦庭對活動中心的委管契約，也解除里長對活動中心公有物的保管責任，安平區公所15日要去搬走公物，卻遭到蔡錦庭率里民擋在門口和樓梯口，警方要排除時，更發生里民大聲尖叫和批罵市長賴清德的情況，不過警方介入後，即順利排除，未發生意外。
(中時)
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