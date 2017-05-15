立委諷 壁癌、防漏也算前瞻？
立法院內政委員會今天邀客委會主委李永得、原民會主委夷將．拔路兒針對前瞻基礎建設計畫專案報告。原民會書面報告指出，包括軌道、水資源、數位與城鄉計畫等均與原民相關，經費總計874億元，主要項目有花東地區鐵路雙軌電氣化269億元、南迴鐵路台東潮州段電氣化工程建設計劃223億元。
然而，立委曾銘宗質疑，原民會書面報告與原民相關建設高達874億元，卻恐是「膨風」。夷將．拔路兒回應，相關建設委託其他部會分工，原民事務包含、教育、交通等建設。
立委陳怡潔也質疑原民會「自欺欺人」，連住居友善空間、無障礙設施、壁癌、防漏水等建物補強工作都納入「前瞻建設」，痛批應以一般預算就可以執行，無須利用前瞻。
夷將．拔路兒回應，基礎建設過去因經費不足，例如現有121處部落執行長照工作，但許多設施無法做好，希望長者有友善空間，卻沒有相關預算，以特別預算加速建設。陳怡潔諷刺，顯見原民過去長期被忽略，但前瞻計畫內容沒有前瞻性。
(中時)
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