勒索軟體找上門 要不要付贖金？專家這樣說

勒索軟體肆虐 定期更新保平安(達志)

快哭了嗎？勒索軟體大流行，擔心會被找上？現在還可以用word打文件嗎？萬一看到那個畫面，要不要付贖金？臉書上一片問號，這時需要專家來解答。資安專家賽門鐵克就建議，不要，不要支付贖金。

到底發生什麼情況？事情發生在5月12日，一種透過Microsoft系統漏洞，以比特幣勒索贖金的惡意程式，勒索病毒「Ransom.CryptXXX (WannaCry)開始廣泛傳播，影響大量企業用戶，特別是在歐洲。

甚麼是WannaCry勒索軟體？WannaCry是利用已加密數據文件，要求用戶支付US$300比特幣贖金。勒索明確說明指出，支付金額將三天後增加一倍，如果拒絕付款，加密文件將在七天後被刪除。

勒索軟體的內容長這樣(本報資料照片)

勒索軟體同時下載一個名為「!Plesae Read Me!.txt」的文件 ，當中解釋發生了什麼事，以及如何支付贖金。同時WannaCry加密文件具有以下擴展名，並將.WCRY添加到檔名後端：

• .lay6

• .sqlite3

• .sqlitedb

• .accdb

• .java

• .class

• .mpeg

• .djvu

• .tiff

• .backup

• .vmdk

• .sldm

• .sldx

• .potm

• .potx

• .ppam

• .ppsx

• .ppsm

• .pptm

• .xltm

• .xltx

• .xlsb

• .xlsm

• .dotx

• .dotm

• .docm

• .docb

• .jpeg

• .onetoc2

• .vsdx

• .pptx

• .xlsx

• .docx

雖然大多數人搞不懂，但這個勒索軟體是利用微軟系統中已知SMBv2中的遠端代碼執行漏洞：MS17-010傳播。要防止被勒索，企業用戶應確保安裝了最新的Windows安全更新，尤其是MS17-010，以防止病毒擴散。

有人問，這是否是針對性的攻擊？賽門鐵克認為現階段，並不能確認是有針對性的攻擊，然而又為何造成企業用戶如此多的問題？因為通過利用微軟已知的安全性漏洞，WannaCry在商業網路內採取自傳播功能，且無需使用者交互。如果使用者沒有進行最新的微軟安全更新，電腦就面臨感染風險。

可以恢復加密的文件嗎？目前解密加密的檔還無法實現，但全世界資安專家和公司都正在進行調查。針對這次事件，賽門鐵克不建議支付贖金。

如何避免被勒索軟體威脅？賽門鐵克表示，新的變種勒索會不定期出現，始終保持安全軟體是最新版本，是保護自己的基本動作，要保持操作系統和其他軟體持續更新。

電子郵件是主要傳染方式之一，要特別留意不預期的電子郵件，尤其是email中包含的連結和/或附件。特別謹慎那些建議啟用巨集以查看附件的Microsoft Office子郵件。除非對來源有絕對的把握，否則立法刪除來源不明的電子郵件，而且不要啟動巨集功能。

備份重要數據是打擊勒索攻擊最有效的方法。攻擊者通過加密有價值的文件並使其無法使用，從而向被害者勒索。如果被勒索者有備份副本，一旦感染被清理乾淨，就可以恢復文件。但企業組織應確保備份被適當保護或存儲在離線狀態，免得被攻擊者給刪除了。

使用雲端服務可減輕勒索病毒的影響，受害者可透過雲端備份，取回未加密的文件。

資安不是開玩笑，賽門鐵克建議如下

針對 Symantec Endpoint Protection (SEP)用戶

對於只安裝SEP基本防病毒版本的用戶請啟用IPS和應用程序這兩個模組，啟用這二項模組不會加重系統負載，但能有效防禦新的威脅。

HIPS可以有效屏蔽網路上的惡意攻擊，比如利用TCP 445 MS2017-010漏洞的入侵

通過SEP的應用程序控制模組中黑白名單功能，不依賴病毒碼，直接把可疑程式加入黑名單禁止運行

通過SEP自帶防火牆的功能，直接禁止445端口的連線請求，防止擴散。

請更新病毒碼至 AV: 5/12/2017 rev. 9，IPS: 5/12/2017 rev.11。(若更新此二項病毒碼，即可防護此惡意程式攻擊)

萬一真的遇到問題，賽門鐵克提供技術支援，免付費電話0080 1861032，中英文都有通。

(中時電子報)