新北市今加強取違法改裝排氣管、噪音超標改裝車

警察局和環保局聯合路攔，取締非法排氣管改裝車 。（新北市環保局提供）

新北市噪音車夜間擾寧陳情案件從2014年的3000件，飆升到2016年4萬件，新北市5月起正式公告，針對違法改裝排氣管、噪音超標改裝車加嚴管制，於晚上10時到隔日上午6時，限制不得行駛於新北市境內道路上。

新北市環保局強調，本次執法重點在「不合法改裝排氣管」以及「噪音超標的改裝車」，車輛於不影響道路交通安全下可以改裝，但仍須符合噪音管制標準，改裝車只要通過噪音審驗或檢驗，即可於道路上行駛，不受公告限制。

環保局表示，非使用原廠排氣管的車輛遭到攔檢，經環保局比對為非原廠排氣管，將寄發車主陳述意見書，車主於陳述意見期間，如取得環保署認證之檢測機構試驗報告，則不受處分。

(中時)