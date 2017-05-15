鼓藝節與打擊樂節合作 9國樂手共襄盛舉
邁入第11年的「新北市國際鼓藝節」將於5月21日登場，今年與「第9屆台灣國際打擊樂節」合作，邀請來自英國、法國、俄羅斯、烏茲別克及匈牙利等9國的頂級樂手來台演出，也加入爵士鼓表演，讓觀眾欣賞東西方融合的鼓藝饗宴。
「新北市國際鼓藝節」21日將於新莊體育場陽光草坪展開，開幕式將由優人神鼓領軍，25、26日則是售票合作場次，在新北市藝文中心表演。6月10、11日則移師新店碧潭東岸廣場，有韓國傳統藝人集團演出，6月17及18日再回到新莊陽光草坪，由台灣鼓王黃瑞豐及采風樂坊壓軸。
今年鼓藝節除邀請來自國內外的知名團體演出，也與「台灣國際打擊樂節」合作，其中《天才X魔幻》場次，即在21日場次演出，由來自俄羅斯的納迪沙納與法國的西恩組成的擊樂二重奏，敲擊如炒菜鍋的「飛碟鼓」，同場也有英國的馬拉卡擊樂二重奏。
文化局長林寬裕表示，新北市鼓藝節堪稱台灣鼓藝最高殿堂，今年特別加入爵士鼓主題，盼帶來東西融合、傳統與新潮的節奏饗宴。他也提及，近年文化局也致力推廣鼓藝教學，今年再度邀請御鼓坊創辦人陳文吉指導雙溪國小、光華國小及長安國小教導鼓藝，並於鼓藝節表演。
林寬裕也說，本次新店國小太鼓團也將演出「百人擊鼓」，也是新北市學校推廣股藝文化的成果，盼在傳統根基上，創造更多鼓技藝術，將鼓藝文化向下紮根，讓大家看到新北市的鼓藝特色，也推廣到各個角落。
「新北市國際鼓藝節」與「台灣國際打擊樂節」於5月25日及26日2場合作為售票場次，首先登場的是世界五大打擊樂團之一的匈牙利阿瑪丁達打擊樂團，及台灣與黎巴嫩、泰國及烏茲別克等樂手聯手表演，購票資訊可洽兩廳院網站。
(中時)
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