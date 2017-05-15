企聯女壘2年27日開打 備戰2020東京奧運

企業女壘聯賽二年16日開打，5隊左打球星賽前記者會合影。(圖：企業女壘聯賽大會提供)

2017 TPWSL企業女子壘球聯賽今日(15日)舉辦開賽記者會，中華女壘協會理事長陳任邦表示：「去年我就曾在這裡許願要成立第5隊，很高興經過協會夥伴的努力在第2年的企聯女壘真的實現，是協會推行女壘運動非常好的成績，此外，能夠將最頂級的女壘賽事推至高雄場地，無論在競技面向或運動推廣都是重要的里程碑，期待有更多球迷、觀眾甚至願意支持的企業一起加入我們女壘的大家庭，一起為2020東京奧運的目標努力。」

今年度賽程將增加12場次共60場例行賽，分為北、中、南三地開打，週六賽程2場、週日3場比賽，季後賽也將新增挑戰賽制度，由年度第2、3名先進行5戰3勝賽程，獲勝方與年度第1名進行7戰4勝總決賽爭冠。今年底11/29-12/04也將在台中舉行亞洲女子壘球錦標賽，賽事攸關奧運資格，期待中華女壘展現企聯舞台的競技提升及地主優勢拿下前進奧運第一關。

今年6月24日至6月25日與7月1至7月2日，也有日本女壘投手來台進行跨聯盟的交流合作，預計每隊將有2位日籍投手當作球隊即戰力，今日出席開賽記者會的五隊左打球星楊佳、陳家宜、石婕珮、周宜萱、曾琪都非常期待與日本投手的交流，此外，去年勇奪四大獎的MVP嘉南鷹李思詩表示：「準備進入比賽期了，每天都沈浸在練球和進步的成就感，希望每天都能打敗昨天的自己。」臺產鬥犬的林盈馨面對新隊伍的加入，除了勉勵自己能有更好的表現外，也表示：「最近在球場上學習到很多新的事情，像是投球的觀念等等，在面對各個曾參加國家代表隊的強勁選手，也相信自己能遇強則強。」

以樹德科大為班底的新世紀黃蜂隊，將承接中正高工系統培育年輕球員，不少去年企聯選手也因此轉入新世紀黃蜂隊，包含臺灣產物(2016為北市大熊讚)曾琪、李于庭、潘竹瑜、凱撒勇士林鳳珍、葳格豹鍾逸潔等人，球隊將由吳佳蓉擔任總教練，隊上頭號球星也是旅美好手曾仁和的姐姐曾琪在記者會上公佈球隊目標，曾琪表示：「第一年的我們剛加入，球隊的默契會比其他隊稍弱，但我們會以蜜蜂的精神全力以赴，一定要讓球迷、球團老闆及支持我們的所有人看見努力。」

(中時電子報)