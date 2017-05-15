反制川普 舒默擬阻FBI局長提名
據外媒報導，美國總統川普想在開除聯邦調查局(FBI)局長柯米（James Comey）後儘快搞定繼任者的問題，恐怕沒有這麼簡單，參議院少數黨領袖舒默（Charles Schumer)表明，不排除會阻撓川普提名新任局長人選。
《美聯社》報導，川普想快速搞定的繼任者下，民主和共和兩黨的議員要求川普避免提名任何政治人物出任此職，並要川普「收拾他惹出來的麻煩」。舒默表示，除非其政府同意指派一名特別檢察官，調查俄羅斯在2016年是否干預美國大選，以及俄羅斯與川普競選團隊是否有聯繫。
川普曾在推特發文，威脅如果柯米向媒體爆料，最好先考慮他們兩人的談話沒有被錄音。民主、共和兩黨國會議員則要求川普，如果錄音存在就要把它交出。
美國前國家情報總監克萊佩(James Clapper)14日也警告，現今美國民主制度受到兩面夾擊，外部來自俄羅斯，內部則來自川普。他擔心，美國民主制度的制衡和三權分立恐怕遭受川普攻擊。
(中時電子報)
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